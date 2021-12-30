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В суд поступило ходатайство о продлении Хованскому меры пресечения с января до февраля

фото ЗакС политика В суд поступило ходатайство о продлении Хованскому меры пресечения с января до февраля

В Куйбышевский райсуд Петербурга поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Юрию Хованскому до 8 февраля 2022 года, делится объединённая пресс-служба городских судов.

Днём ранее, 29 декабря, Хованскому изменили меру пресечения с пребывания в СИЗО на запрет опредёленных действий сроком до 8 января.

Ранее блогер обратился с жалобой в ЕСПЧ по своему делу.

Стримеру инкриминируют оправдание терроризма из-за песни о теракте, который произошёл в театре на Дубровке в 2002 году. Как полагают следователи, он якобы исполнил её в 2018 году, однако показания ряда свидетелей и открытые данные подтверждают, что это был эфир 2012 года. Статья об оправдании терроризма появилась в Уголовном кодексе в 2016 году.

В одном из своих последних тюремных писем Хованский рассказал о появлении неких "подставных свидетелей" в его деле, по словам которых, композиция прозвучала в ходе стрима 2018 года, а не 2012-го. Выяснилось, что двое из трёх свидетелей связаны с правоохранительными органами.


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