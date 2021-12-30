Думский единоросс предложил лишать оппозиционеров гражданства РФ

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн, член фракции "Единая Россия", выступил с идеей лишать представителей оппозиции российского гражданства. Умозаключениями политик поделился у себя в телеграм-канале.

В своём высказывании Хинштейн апеллирует к законопроекту, который не так давно внёс на рассмотрение парламента Владимир Путин: согласно инициативе, глава государства приобретает большие полномочия в части предоставления российского гражданства по упрощенной процедуре различным категориям лиц. Также он наделяется правом прекращать гражданство.

"Но я бы ещё и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?" — задаётся вопросом Хинштейн.

Добавим также, законопроект Путина расширяет список оснований для прекращения гражданства РФ: теперь к ним относятся и "тяжкие преступления против государства", а также нарушения, связанные с оборотом наркотиков.