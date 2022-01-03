Роскосмос анонсировал запуск спутников OneWeb в начале марта

"Роскосмос" анонсировал запуск спутников связи OneWeb с космодрома Байконур 5 марта, об этом сообщается на сайте госкорпорации.

В этот день с космодрома стартует ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb. Изначально запустить спутники хотели в январе, но старт был отложен по просьбе заказчика. Аппараты будут доставлены на Байконур 10 февраля.

OneWeb — проект, в рамках которого к 2027 году планируется предоставить жителям всей планеты высокоскоростной интернет и обеспечить связью все виды транспорта. В 2015 году "Роскосмос" заключил с компанией контракт более чем на миллиард долларов на запуск ракет-носителей.