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Новости 15:34

Роскосмос анонсировал запуск спутников OneWeb в начале марта

фото ЗакС политика Роскосмос анонсировал запуск спутников OneWeb в начале марта

"Роскосмос" анонсировал запуск спутников связи OneWeb с космодрома Байконур 5 марта, об этом сообщается на сайте госкорпорации.

В этот день с космодрома стартует ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb. Изначально запустить спутники хотели в январе, но старт был отложен по просьбе заказчика. Аппараты будут доставлены на Байконур 10 февраля.

OneWeb — проект, в рамках которого к 2027 году планируется предоставить жителям всей планеты высокоскоростной интернет и обеспечить связью все виды транспорта. В 2015 году "Роскосмос" заключил с компанией контракт более чем на миллиард долларов на запуск ракет-носителей.

В 2018 году ФСБ объявила OneWeb угрозой нацбезопасности, поскольку система может использоваться в разведывательных целях и поставит отдаленные регионы России "в полную зависимость от данных иностранных систем связи". Из-за этого были опасения, что "Роскосмос" рискует потерять крупнейший заказ, но Рогозин дал понять, что разрывать контракт не будет.


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