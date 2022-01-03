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Новости 17:54

Прожиточный минимум в Петербурге вырос до 13 160 рублей

фото ЗакС политика Прожиточный минимум в Петербурге вырос до 13 160 рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об увеличении прожиточного минимума в Петербурге в 2022 году, сообщили в Смольном.

В Петербурге теперь установлена величина прожиточного минимума на душу населения в 13 160 рублей 20 копеек. Это на 10,5% больше, чем в 2021-м году. Для трудоспособного населения — 14 344 рублей 60 копеек, для пенсионеров — 11 317 рублей 80 копеек, для детей — 12 765 рублей 40 копеек.

В целом по России величина прожиточного минимума составит 12 654 рубля. Это прописано в законе о федеральном бюджете в 2022 году.

 


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