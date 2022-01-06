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Новости 12:40

Невзоров: Токаев - феноменальный дурак; с его лохмотьями власти, он мог бы занять место лидера протеста

фото ЗакС политика Невзоров: Токаев - феноменальный дурак; с его лохмотьями власти, он мог бы занять место лидера протеста

Публицист Александр Невзоров представил свою позицию относительно протестов в Казахстане, а конкретнее - дал оценку действиям нынешнего президента республики Касым-Жомарт Токаева.

По мнению политического обозревателя, казахский лидер мог бы стать ключевой фигурой восстания, так как данное место по-прежнему остаётся незанятым. Вместо этого, отмечает Невзоров, Токаев устранился, окружив себя помощью сторонников из Организации Договора о коллективной безопасности. В республике, напомним, введён режим ЧП, а в Алма-Ате ночью провели антитеррористическую операцию, ликвидировав десятки протестующих.

"Токаев, конечно, феноменальный дурак и трусишка. Он мог возглавить восстание - занять пустующее, абсолютно вакантное место лидера. Открытое вообще любому желающему. А тем более ему, с его лохмотьями властных возможностей и ресурсов. Да, конечно, так можно и погибнуть, но - национальным героем. А креветка Токаев выбирает то, что ему кажется комфортным. Т.е. оккупацию Казахстана силами ОДКБ, презрение и месть казахов. Уникальный дурак", - высказался Невзоров в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее сегодня, 6 января, стало известно, что Россия направила в Казахстан своих миротворцев в лице бойцов ВДВ. Ожидается, что они помогут местным правоохранителям бороться с различными проявлениями гражданского сопротивления.


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