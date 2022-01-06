За неделю уровень коллективного иммунитета россиян к COVID-19 вырос до 62,6%

Коллективный иммунитет к коронавирусу достиг отметки 62,6%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ещё неделю назад, по официальным данным, этот показатель составлял 61,8%.

В регионах, лидирующих по иммунизации населения, оказались следующие: Севастополь (89,5%), Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%).

"По состоянию на 6 января вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла — 75 113 883 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%", — приводит высказывание Голиковой РИА "Новости".

Напомним, что ранее градоначальник Петербурга Александр Беглов заявил, что во вверенном ему городе уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превышает 80%, однако "его недостаточно" для того, чтобы предотвратить распространение омикрон-штамма.