Смольный определился с местом под новый трамвайный парк в Купчино

Власти Северной столицы определились с местом под новый трамвайный парк в Купчино, информирует "Деловой Петербург".

В декабре прошлого года комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал распоряжение о том, что до декабря текущего года следует подготовить проект планировки территории (ППТ) для "Балканской улицы и трамвайной линии на участке от Бухарестской улицы до Купчинской улицы". С соответствующей просьбой к КГА обратился ГУП "Горэлектротранс" (ГЭТ). Предполагается, что в рамках обозначенной территории и должен впоследствии появиться новый трамвайный парк.

Напомним, новая трамвайная ветка протяжённостью 21 км должна связать станцию метро "Купчино" с районом Славянка. Первый этап всего проекта хотят реализовать за два ближайших года, пустив трамваи от Балканской площади до Новгородского проспекта. В общей сложности проект на сегодняшний день оценивается в 25,9 млрд рублей.