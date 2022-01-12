ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:48

Смольный определился с местом под новый трамвайный парк в Купчино

фото ЗакС политика Смольный определился с местом под новый трамвайный парк в Купчино

Власти Северной столицы определились с местом под новый трамвайный парк в Купчино, информирует "Деловой Петербург".

В декабре прошлого года комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал распоряжение о том, что до декабря текущего года следует подготовить проект планировки территории (ППТ) для "Балканской улицы и трамвайной линии на участке от Бухарестской улицы до Купчинской улицы". С соответствующей просьбой к КГА обратился ГУП "Горэлектротранс" (ГЭТ). Предполагается, что в рамках обозначенной территории и должен впоследствии появиться новый трамвайный парк.

Напомним, новая трамвайная ветка протяжённостью 21 км должна связать станцию метро "Купчино" с районом Славянка. Первый этап всего проекта хотят реализовать за два ближайших года, пустив трамваи от Балканской площади до Новгородского проспекта. В общей сложности проект на сегодняшний день оценивается в 25,9 млрд рублей.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама