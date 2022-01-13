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Новости 13:27

Володин: Конечно, иноагентов не должно быть среди журналистов

фото ЗакС политика Володин: Конечно, иноагентов не должно быть среди журналистов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, по случаю Дня печати награждавший 13 января парламентских корреспондентов, высказался о судьбах журналистики в России. Медиаработников, близких ему идеологически, он противопоставил остальным.

"Что касается иностранных агентов - конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства", - заявил единоросс, цитируемый ТАСС.

В продолжение темы СМИ, объявленных Минюстом иноагентом, он употребил применительно к таковым выражения "подачки" и "коврижки", очевидно, имея в виду иностранное финансирование.

"Если только ты думаешь о стране, тогда храни деньги здесь, вкладывай в экономику своей страны. Так же и журналистам надо поступать", - привел он в пример СМИ-иногентам себя и своих коллег и Госдуме.

В финале своего тематического выступления Володин понадеялся, что журналистика в России будет профессиональной и будет предлагать потребителю "два мнения".

Отметим, что позиция Володина входит в некоторое противоречие с позицией Кремля, которую минувшим летом озвучил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков. В июле он констатировал, что СМИ-иноагенты продолжают работать в России и что этот статус не эквивалентен запрету на работу. 


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