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Новости 14:15

В Смольном ожидают "западного" сценария распространения "омикрона"

фото ЗакС политика В Смольном ожидают "западного" сценария распространения "омикрона"

Председатель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец предрекает Петербургу такую же специфику распространения штамма "омикрон", как и в странах Западной Европы.

"Не нахожу никаких оснований думать, что такая ситуация не будет развиваться и в Российской Федерации, и, в частности, в Санкт-Петербурге - как крупном густонаселенном мегаполисе. Мы сейчас занимаемся подготовкой системы здравоохранения к возможному увеличению числа заболевших пациентов коронавирусной инфекцией, вызванной генотипом "омикрон"", - приводит его соображения ТАСС.

Опыт евроатлантических стран, включая США, подсказывает Лисовцу, что главным образом следует готовиться к тяжелейшей нагрузке на амбулаторное звено системы здравоохранения. Именно поэтому в настоящее время обсуждаются варианты его доукомплектования, которое могут обеспечить ординаторы и сотрудники федеральных клиник, не работающие с коронавирусными больными. В городе также планируют сделать более эффективной справочную службу и call-центры, отвечающие на все вопросы, связанные с инфекцией. Скорее всего, увеличится и автопарк, имеющийся в распоряжении медиков.

Отметим, что 13 января в России произошел резкий статистический скачок: за сутки заражений коронавирусом выявили на 3,2 тысячи больше, чем накануне. В Петербурге за сутки зафиксировали 1 839 заражений.


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