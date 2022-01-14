Московский политик Шоладеми сообщил о новых следственных действиях в его отношении

Столичный политик, политтехнолог Самсон Шоладеми, который 12 января стал свидетелем по некоему уголовному делу, известил, что в его отношении планируются новые следственный действия. Из-за взятой с него подписки о неразглашении политик не может говорить о деталях уголовного процесса.

Шоладеми опасается, что ему могут запретить пользоваться интернетом и вскоре он "по ограничительным причинам длительное время не сможет писать в соцсетях".

Ранее дома у Шоладеми прошёл обыск, в результате которого у него была изъята вся техника.

Политик принимал участие в выборах депутатов Госдумы, которые состоялись осенью 2021 года.