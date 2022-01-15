Активисты, недовольные качеством вывоза мусора в Петербурге, переоделись в крыс на помойке

На одной из заваленных мусорными пакетами контейнерных площадок активисты движения "Молодой Петербург" провели оригинальный перфоманс. Надев на себя крысиные маски, они попытались создать впечатление "крысиного королевства". Возглавить его участники акции предложили губернатору Александру Беглову. Помимо него, активисты винят в замусоренности дворов "Невского экологического оператора", которому с Нового года Смольный доверил централизованный вывоз отходов.

"Организация с задачей не справилась: за последние две недели город превратился в одну сплошную свалку. В каждом дворе появились уже легендарные кучи, на вонь которых сбежались все местные крысы. "Спасибо за жильё без ипотеки и бесплатную еду. Александр Дмитриевич! Мы никогда не забудем вашей помощи нашему крысиному народу", - искренне поблагодарили грызуны", - говорится в тексте, сопровождающем фотоотчет о перфомансе.

Авторы обращают внимание на то, что именно при нынешнем руководстве город на глазах превращается в негласную "мусорную столицу" России.

Отметим, что к концу новогодних праздников "Невский экологический оператор", признавая обоснованность массовых жалоб, стал регулярно сообщать об интенсификации вывоза мусора из дворов. Наиболее остро проблема выглядела в северных районах города. Компанию неоднократно привлекали к административной ответственности.

фото: Молодой Петербург / ВКонтакте