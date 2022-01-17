В переполненном травмпункте НИИ им. Джанелидзе охранник напал на пациента

На территории травматологического отделения петербургского НИИ им. Джанелидзе произошло чрезвычайное происшествие: охранник напал и избил одного из пациентов, передаёт 78.ru.

По предварительной информации причиной конфликта могли стать огромные очереди из пострадавших от падений на льду горожан, которым часами приходится ждать помощи.

По факту произошедшего проводится служебное расследование.

Напомним, накануне директор НИИ им. Джанелидзе Вадим Мануковский сообщил о том, что травматологические отделения в медучреждении перегружены в полтора раза: петербуржцы массово попадают в больницу из-за падений на гололёде.