Субботний рейд Повелия застал врасплох некоторых петербургских коммунальщиков

В минувшую субботу, 15 января, курирующий уборку города петербургский вице-губернатор Анатолий Повелий изучил деятельность коммунальщиков в Центральном, Фрунзенском и Невском районах, проверив состояние крыш и дворов, сообщает пресс-служба Смольного.

Ключевое внимание было направлено на оценку деятельности локальных управляющих компаний.

Вместе с Повелием в рейде принимали участие главы жилищного комитета и комитета по благоустройству Олег Зотов и Василий Пониделко, а также начальники ГАТИ, ГЖИ и районных администраций.

"Для некоторых организаций приезд руководителей явился полной неожиданностью", - делится пресс-служба Смольного.

Во дворах жилых домов на улице Марата, которые подведомственны ООО "ЖКС № 2 Центрального района", проверяющие зафиксировали нарушение регламентных работ проведения уборки в зимний период, не удовлетворившись состоянием тротуаров и крыш.

У территории, примыкающей к театру Ленсовета, был массово разбросан снег, оставшийся после очистки кровли здания.

В Невском районе чиновники отметили некачественную уборку на проспекте Обуховской обороны, 19, в переулке Матюшенко, д.10-12, и на 2-м Рабфаковском переулке, д. 17/1.

Нарекания у представителей Смольного вызвала также уборка Цимбалинского путепровода, где автомобили ездили лишь по одной полосе вместо положенных двух.

"Прошу обратить внимание всех хозяйствующих субъектов, что практики, когда маршрут объездов территорий прорабатывается и всем известен заранее, больше не существует. Качественная уборка должна обеспечиваться постоянно на каждой улице, в каждом дворе, независимо от ведомственной принадлежности территории. Сегодня еще раз убедились, что у нас так называемое лоскутное одеяло ведомственной принадлежности, а в результате — низкое качество уборки. Увидели и то, что некоторым недобросовестным организациям не слишком интересно убирать снег, тратить деньги на дворников, проще подождать, пока все само растает. Конечно, это пренебрежение интересами петербуржцев. Будем возвращать уборку в государственное управление. Этот вопрос уже тщательно прорабатывается", - высказался после проверки Повелий.

Вице-губернатор дал поручение в кратчайшие сроки устранить все обнаруженные чиновниками недостатки.

По итогам объезда Государственная административно-техническая инспекция и Государственная жилищная инспекция составят протоколы для привлечения нарушителей уборки к административной ответственности.

Добавим, что о проблемах неубранного Петербурга стали уже слагать песни: накануне напомнила о себе группа "Ленинград", выпустившая клип с критикой властей.