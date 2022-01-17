ЗакС создал рабочую группу по вопросу мусорной реформы в Петербурге

При Законодательном собрании Петербурга 17 января появилась рабочая группа для обсуждения графика реформы обращения с отходами и контроля хода ее реализации, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Ее возглавил председатель комиссии ЗакСа по экологии Александр Ходосок ("Единая Россия").

- Цель рабочей группы - подготовка совместно выработанных с исполнительным органом власти рекомендаций для изменения действующего законодательства. Чтобы "Невский экологический оператор" со своими подрядчиками мог в полном объеме выполнять поставленные перед ними задачи, - заявил ЗАКС.Ру Ходосок.

Он отметил, что планирует созвать первое заседание либо в конце текущей, либо в начале следующей недели.

Также перед депутатами выступили заместители руководителей комитета по природопользованию и "Невского экологического оператора", отвечающего за вывоз мусора в Петербурге и Ленобласти с начала 2022 года. Они заявили, что ситуация с отходами в регионе должна стабилизироваться к концу месяца, и пообещали, что в ближайшее время будет увеличен парк мусоровозов.

Сергей Еремеев