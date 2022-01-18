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Новости 9:30

Коммунальщики выделили ещё 60 млн рублей на уборку снега в Выборгском и Приморском районах

фото ЗакС политика Коммунальщики выделили ещё 60 млн рублей на уборку снега в Выборгском и Приморском районах

Петербургские коммунальщики продолжают борьбу со снегом и дорожной наледью: так, ещё практически 60 млн рублей будет выделено на уборку осадков в Выборгском и Приморском районах, следует из информации, опубликованной на портале госзаказа.

Заказчиком выступает ОАО "Коломяжское". За вывоз снега, собранного на дорогах с каждого из районов, предприятие готово заплатить по 29 млн 305 тысяч рублей.

Победителя выберут 27 января.

Напомним, днём ранее ключевые проблемы зимы в Петербурге - вывоз мусора и уборку снега - обсудили в ЗакСе.


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