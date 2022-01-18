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Новости 16:18

В Смольном обсудят возможную отмену QR-кодов в публичных местах

фото ЗакС политика В Смольном обсудят возможную отмену QR-кодов в публичных местах

Решение кабмина и единороссов отложить рассмотрение законопроекта о повсеместном введении QR-кодов побудило петербургских чиновников обсудить проблему на региональном уровне. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на членов экспертного совета по общественному питанию, состоявшегося 18 января, намеченная на четверг дискуссия обещает быть "комплексной" и затронуть все сферы жизнедеятельности города.

QR-коды и необходимость их предъявления в общественных местах чиновники обсудят в рамках заседания петербургского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Примечательно, что накануне в своей еженедельной радиопрограмме губернатор Александр Беглов строго заметил, что находит неприемлемыми споры о целесообразности введения QR-кодов.


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