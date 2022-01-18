В суде по делу Коваля выступил обвиняемый во взятке бизнесмен Сидоров

Выборгский районный суд 18 января продолжил допрос свидетелей по делу экс-депутата Романа Коваля, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Бывшего парламентария обвиняют в получении вознаграждений за содействие в заключении госконтрактов с медорганизациями. Следствие считает, что Коваль якобы через "депутатскую поправку" направлял деньги организациям здравоохранения, а те отдавали контракты определенным компаниям.

На заседании 18 января выступили представители комитета финансов Петербурга, отдела здравоохранения администрации Красносельского района и предприниматель Антон Сидоров, которого сейчас самого судят за якобы дачу взятки. Бизнесмен сообщил, что в 2017 году с ним связался помощник депутата Коваля Андрей Гришин и интересовался ходом работ в роддоме № 10. На тот момент Сидоров, по его словам, не знал, чьим помощником является Гришин.

После помощник депутата предлагал оказать помощь в получении других контрактов на монтаж лифтов в роддоме, рассказал предприниматель. Он заявил, что сначала отказывался, но затем "купился". Гришин направил ему юриста для подготовки документов к аукциону, сообщил Сидоров. Он затруднился сказать, в чем ещё заключалась помощь Гришина. Аукцион выиграть удалось — компания предпринимателя была единственным участником, сказал Сидоров. Он заявил, что якобы в качестве вознаграждения за помощь передал Гришину 10% от стоимости контракта — 800 тысяч рублей. Он добавил, что не узнавал, как Гришин распорядился деньгами — передавал ли их кому-то.

Допрошенные в суде чиновницы рассказали, как проходит формирование и распределение бюджета и запросов медицинских организаций. На заседании они заявили, что депутат не может напрямую влиять на распределение денег. Первый заместитель председателя комитета финансов Татьяна Пигольц сообщила, что депутаты подали много поправок, а конкретно наличие предложения от Коваля она не помнит. Чиновница добавила, что некоторые поправки депутатов не включаются в итоговый бюджет.

Начальник отдела здравоохранения в администрации Красносельского района Марина Камышина в суде сказала, что ей неизвестно о влиянии депутатов на формирование программ по оснащению медицинских организаций оборудованием и что она не знакома с процессом формирования бюджета города. Прокурор попросил зачитать ее показания, которые чиновница давала следователю ранее.

По озвученным показаниям Камышиной выходит, что якобы из документов известно: Коваль подал поправку о выделении денег поликлинике № 91 на покупку оборудования. Администрация района не решала, кому и на что передавать эти деньги, озвучил прокурор слова Камышиной. На заседании она заявила, что он своих слов не отказывается, но сейчас такие детали воспроизвести не сможет. На многочисленные уточняющие вопросы в суде чиновница почти всегда отвечала "Не знаю" и один раз "Я не знаю, почему я этого не знаю".

Адвокат Коваля Игорь Резонов в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что в показаниях многих свидетелей на суде и в ходе допроса следователей есть различия. По его мнению, несостыковки произошли из-за "штамповки протоколов" исходя из обстоятельств, которые следствие считало установленными. Он считает, что это не фальсификация, а просто неудачная тактика.

На следующем заседании по делу Коваля планируется допросить чиновников из комитета по здравоохранению, сообщил Резонов. По его словам, в будущем в суде должны быть допрошены и сотрудники медорганизаций.

Роман Коваль и его помощник Андрей Гришин были задержаны 30 июля 2020 года. В их отношении возбуждены дела по п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Следствие считает, что Гришин мог получать взятки от бизнесменов и передавать их Ковалю. Депутат якобы с помощью "депутатской поправки" содействовал в выделении бюджетных денег определенным медицинским организациям, контракты с которыми позже получили компании Михаила Лихолетова и Антона Сидорова, считает следствие. В СК уверены, что бизнесмены платили Ковалю за заключенные госконтракты.

На Сидорова также завели уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере").

София Саттарова