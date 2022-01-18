Депутату Романову неудобно перед блокадниками за новый клип Шнурова

Петербургскому единороссу из Госдумы Михаилу Романову не понравилось новейшее произведение группы "Ленинград" под названием "Пока так", посвященное актуальным коммунальным проблемам города. Депутат отказывается верить в то, что лидер коллектива Сергей Шнуров придумал и спел песню "от всего сердца".

"Получилось очень зло и очень некрасиво. Не знаю, кто его попросил о создании этого, скажем так, "продукта", но для меня очевидно, что для производства такого клипа необходимо было использовать свои самые отрицательные эмоции, самые негативные мысли и чувства по отношению к городу на Неве", - цитирует единоросса его пресс-служба.

Романов огорчен упоминанием в злободневной работе Шнурова блокады, отметив, что именно в январе в городе отмечают День прорыва блокады Ленинграда.

"Возникает ощущение, что Шнуров своим текстом нивелировал все их [блокадников] заслуги", - считает он.

Депутат настаивает на оскорбительности клипа для горожан даже несмотря на то, что признает существование обозначенных в нем проблем. Ранее его коллега по думской фракции единороссов Николай Цед заявил, будто Шнурову следовало посоветоваться с чиновниками перед тем, как выпускать резонансный клип об уборке города от снега, льда и мусора.