Вопреки росту заболеваемости другие "коронавирусные" показатели в Петербурге улучшаются

Пресс-служба Смольного выпустила новый информационный бюллетень, в котором указаны основные показатели пандемии коронавируса в городе, полученные от разных ведомств. Согласно данным на 20 января, за сутки чуть снизилось число поступивших в стационары больных с признаками коронавируса и пневмонии — 414 вместо 431 накануне. В реанимационных отделениях лежат 578 пациентов (накануне - 589), к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 347 человек (вместо 351 накануне).

Инфекционный коечный фонд по-прежнему составляет 8 002 места. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 5 533 пациентов (накануне было 5 632).

На карантине находятся 2 871 гражданина (накануне их было 2 984), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 32 398 петербуржцев, амбулаторно лечатся 29 799 человек. Неизрасходованный запас вакцины от коронавируса в городе составляет 814 516 доз.

Отметим, что бурное распространение штамма "омикрон" второй день подряд позволило обновить городской антирекорд суточной заболеваемости: 20 января впервые с начала пандемии за сутки в городе выявили 4 753 случая инфицирования коронавирусом. Вице-губернатор Олег Эргашев заявил накануне в связи со скачкообразным ростом заболеваемости о способности города к открытию дополнительных пяти тысяч инфекционных коек. В свою очередь, губернатор Александр Беглов сообщил федеральному правительству о приведении городской системы здравоохранения в состояние повышенной готовности.