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Новости 17:40

Глава комздрава Лисовец: "Не вижу оснований отменять QR-коды"

фото ЗакС политика Глава комздрава Лисовец: "Не вижу оснований отменять QR-коды"

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец 21 января положительно высказался о введении QR-кодов в городе. Он считает, что это послужило своего рода триггером для того, чтобы люди массово шли вакцинироваться. Кроме того, он отметил, что у введения кодов есть и другие преимущества. 

- Но мы забываем о второй части, почему мы вводили QR-код. Для меня она на первом месте — это исключить попадание людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусной инфекции, искусственного, естественного, в ситуацию, когда он будет подвергаться большому риску заболевания. <...> Я лично, говорю за себя исключительно, как председатель комитета по здравоохранению, не вижу оснований для того, чтобы в Санкт-Петербурге отменять QR-коды, - рассказал Лисовец. 

Он отметил ,что принимать решение об отмене должны на другом уровне. Рассуждая о введении новых ограничений, Лисовец заявил, что будет поддерживать любую меру, которая сможет сократить число новых заражений. 

Ранее Лисовец предсказывал до десяти тысяч новых заражений в сутки до конца месяца, если тенденция по росту заболеваемости сохранится. 

Константин Леньков


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