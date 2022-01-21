Глава комздрава Лисовец: "Не вижу оснований отменять QR-коды"

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец 21 января положительно высказался о введении QR-кодов в городе. Он считает, что это послужило своего рода триггером для того, чтобы люди массово шли вакцинироваться. Кроме того, он отметил, что у введения кодов есть и другие преимущества.

- Но мы забываем о второй части, почему мы вводили QR-код. Для меня она на первом месте — это исключить попадание людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусной инфекции, искусственного, естественного, в ситуацию, когда он будет подвергаться большому риску заболевания. <...> Я лично, говорю за себя исключительно, как председатель комитета по здравоохранению, не вижу оснований для того, чтобы в Санкт-Петербурге отменять QR-коды, - рассказал Лисовец.

Он отметил ,что принимать решение об отмене должны на другом уровне. Рассуждая о введении новых ограничений, Лисовец заявил, что будет поддерживать любую меру, которая сможет сократить число новых заражений.

Ранее Лисовец предсказывал до десяти тысяч новых заражений в сутки до конца месяца, если тенденция по росту заболеваемости сохранится.

Константин Леньков