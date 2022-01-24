В Ленобласть поступила первая партия вакцины "Спутник М" для подростков

В Ленинградскую области привезли первую партию вакцина от коронавируса для подростков "Спутник М" в количестве 720 доз, оповестила пресс-служба администрации региона.

Первое время препарат будет храниться на складе "Ленфарма", после чего его направят в медицинские учреждения.

Ранее власти региона подсчитали, что Ленобласти необходимо порядка 35 тысяч доз "Спутника М" для вакцинации детей от 12 до 17 лет.

Напомним, в воскресенье, 23 января, первая партия подростковой вакцины прибыла и в Петербург.