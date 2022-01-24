За неделю число школьных классов в Петербурге, ушедших на дистант, выросло пятикратно

На фоне стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге все больше школьных классов стали уходить на дистанционный режим обучения. Об этом говорят цифры, приводимые пресс-службой комитета по образованию.

Так, если 19 января в удаленном формате занимались 209 классов, то по состоянию на понедельник 24 января таким образом проходят обучение уже 1018 классов, представляющих 253 школы. Это 5% от общего числа классов в городе. Кроме того, на сегодняшний день по заявлениям родителей обучаются удаленно более 4,5 тысяч детей, что составляет 0,8% от общего числа городских школьников.

Отметим, что на прошлой неделе в аппарате курирующей сферу образования вице-губернатора Ирины Потехиной ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в школах оценивали как более-менее стабильную.