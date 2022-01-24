ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:58

За неделю число школьных классов в Петербурге, ушедших на дистант, выросло пятикратно

фото ЗакС политика За неделю число школьных классов в Петербурге, ушедших на дистант, выросло пятикратно

На фоне стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге все больше школьных классов стали уходить на дистанционный режим обучения. Об этом говорят цифры, приводимые пресс-службой комитета по образованию.

Так, если 19 января в удаленном формате занимались 209 классов, то по состоянию на понедельник 24 января таким образом проходят обучение уже 1018 классов, представляющих 253 школы. Это 5% от общего числа классов в городе. Кроме того, на сегодняшний день по заявлениям родителей обучаются удаленно более 4,5 тысяч детей, что составляет 0,8% от общего числа городских школьников.

Отметим, что на прошлой неделе в аппарате курирующей сферу образования вице-губернатора Ирины Потехиной ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в школах оценивали как более-менее стабильную.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама