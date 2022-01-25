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Муниципал 11:09

Мундеп МО "Южно-Приморский" попросил Шнурова спеть про "Тучков буян"

фото ЗакС политика Мундеп МО "Южно-Приморский" попросил Шнурова спеть про "Тучков буян"

Депутат МО "Южно-Приморский" Валерий Веремейчик попросил фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова обратить внимание на ситуацию вокруг планируемого парка "Тучков буян", площадь которого предположительно будет сокращена из-за строительства на этом месте "Судебного квартала". Свое обращение муниципал опубликовал на странице в соцсети"ВКонтакте" утром 25 января.

Обратиться к музыканту Веремейчик решил после клипов Шнурова "Пока так" и "Покаянная", в которых артист выступил с резкой критикой городских властей и персонально губернатора Александра Беглова из-за некачественной уборки снега и мусора в Петербурге. Первый ролик за неделю собрал более трех миллионов просмотров. Чиновники и депутаты разных уровней в ответ начали выступать с критикой Шнурова. 

"Вы и группа "Ленинград" очень круто выступили с критикой Александра Беглова по плохой уборке мусора и снега. Но спустя некоторое время мусор уберут, а снег растает. И все забудут об этом инциденте, как это было ранее при других губернаторах. А вот о нарушенных обещаниях и обманутых надеждах люди не забудут никогда!" - написал депутат. 

Веремейчик отмечает, что хотел бы видеть на участке между проспектом Добролюбова и набережной Малой Невы зеленую зону без здания Верховного суда и Судебного департамента. Он напомнил, что губернатор Беглов в ходе своей предвыборной кампании в 2019 году обещал петербуржцам новую зеленую зону именно в таком виде, но "обещания он не держит". 

Ранее полсотни муниципальных депутатов Петербурга подписали обращение к Беглову с требованием: отказаться от строительства "Судебного квартала" или уйти в отставку. 

Напомним, в январе 2022 года "Русская служба Би-би-си" сообщила, что на отведенной под парк территории все еще может планироваться строительство здания Верховного суда и Судебного департамента. В Смольном заявили, что по-прежнему хотят создать зеленую зону, но не уточнили, какой площади. Кроме того, на этом участке идет строительство Академии танца Бориса Эйфмана, которое планируют завершить до 2024 года

Константин Леньков


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