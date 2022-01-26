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Новости 10:43

ТАСС: МВД объявило в розыск Олега Навального

фото ЗакС политика ТАСС: МВД объявило в розыск Олега Навального

Брата оппозиционера Алексея Навального Олега объявили в розыск, информируют ТАСС и РИА "Новости", ссылаясь на базу данных силового ведомства.

Ранее в среду, 26 января, стало известно, что суд изучит прошение ФСИН о замене Олегу Навальному условного срока на реальный 18 февраля.

Накануне, 25 января, ФСИН потребовала реального заключения для брата политика в рамках "санитарного дела".

По мнению службы, условное наказание Навальному следует отменить якобы из-за того, что он не исполнял возложенных на него обязанностей, уклонялся от возмещения вреда или совершил новое преступление.


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