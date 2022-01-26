Новые снегоплавильные пункты в Петербурге появятся не раньше 2024 года

Власти Петербурга планируют построить три новых снегоплавильных пункта в 2024–2026 годах, заявил вице-губернатор Анатолий Повелий на заседании Заксобрания 26 января.

По его словам, пункты находятся на стадии проектирования. Стоимость каждого — порядка 1 млрд рублей. Районы, где появятся объекты, чиновник не назвал.

В настоящее время в Петербурге действует 11 снегоплавильных пунктов.

- Это самый цивилизованный способ утилизации снежных масс, – отметил Повелий.

Он добавил, что если в дни сильных осадков снегоплавильные пункты не справляются, снег везут на пункты временного складирования. Их в городе семь.

Напомним, Повелий выступил в городском парламенте по вопросу уборки Петербурга от снега. Он заявил, что недоволен ее качеством и пообещал сделать выводы. В частности, планируется создать лучшие условия труда для дворников.

Сергей Еремеев