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Новости 12:06

Новые снегоплавильные пункты в Петербурге появятся не раньше 2024 года

фото ЗакС политика Новые снегоплавильные пункты в Петербурге появятся не раньше 2024 года

Власти Петербурга планируют построить три новых снегоплавильных пункта в 2024–2026 годах, заявил вице-губернатор Анатолий Повелий на заседании Заксобрания 26 января.

По его словам, пункты находятся на стадии проектирования. Стоимость каждого — порядка 1 млрд рублей. Районы, где появятся объекты, чиновник не назвал.

В настоящее время в Петербурге действует 11 снегоплавильных пунктов. 

- Это самый цивилизованный способ утилизации снежных масс, – отметил Повелий. 

Он добавил, что если в дни сильных осадков снегоплавильные пункты не справляются, снег везут на пункты временного складирования. Их в городе семь. 

Напомним, Повелий выступил в городском парламенте по вопросу уборки Петербурга от снега. Он заявил, что недоволен ее качеством и пообещал сделать выводы. В частности, планируется создать лучшие условия труда для дворников.

Сергей Еремеев


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