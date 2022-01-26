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Новости 14:51

Повелий заявил, что творческая сатира Шнурова не имела "прикладного" воздействия на Смольный

фото ЗакС политика Повелий заявил, что творческая сатира Шнурова не имела "прикладного" воздействия на Смольный

Сатирические выпады лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова в адрес Смольного не имели "прикладного" воздействия на Смольный в плане уборки города от снежных осадков, заявил петербургский вице-губернатор Анатолий Повелий журналистам.

Корреспондент ЗАКС.Ру сообщает, что чиновника, выступавшего сегодня в стенах Заксобрания, спросили, связано ли с Шнуровым то, что город стали лучше убирать от снега. В ответ он посмеялся и сказал: "Нет".

- Для меня самое главное — это те адреса, те конкретные предложения, конкретные жалобы, которые звучат от жителей, от депутатов. Вот по ним мы работаем. А творчество артистов в данном случае прикладного значения для нас не имеет, – поделился Повелий.

Ранее сегодня, отчитываясь в ЗакСе об уборке заснеженного города, вице-губернатор согласился, что тоже недоволен её качеством. По его словам, градоначальник Александр Беглов "принимает все наши промахи как своё личное горе".

25 января Шнуров выпустил очередной, третий по счёту, клип, внимание в котором акцентировано на гололёде и сопутствующих травмах людей. Первым злободневным опусом Шнурова стала песня "Пока так", после чего вышла "Покаянная".


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