Бурятский избирком решил засудить баллотировавшегося в Госдуму стилиста Зверева

Избирательная комиссия в Бурятии обратилась с иском в суд с намерением привлечь к ответственности стилиста Сергея Зверева, который минувшей осенью баллотировался в Государственную думу, пишет Baikal Daily.

Как полагают в избиркоме, деятель моды слишком поздно сдал свой финансовый отчёт о выборах. За данное нарушение ему может грозить штраф до 25 тысяч рублей.

Зверев, в свою очередь, заверяет, что все финансовые документы сдал вовремя: "У меня все доказательства и чеки с почты со штампами".

Напомним, впервые о намерении баллотироваться в Госдуму Зверев упомянул в конце ноября 2020 года. За год до этого, в конце 2019-го, он активно протестовал против строительства завода на Байкале и выходил в пикеты на Красную площадь. За эту акцию его оштрафовали на 15 тысяч рублей.

В итоге стилист пошёл на выборы от партии "Зелёные", но проиграл представителю "Единой России".

Фото: Сергей Зверев / Instagram