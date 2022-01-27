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Новости 10:30

Бурятский избирком решил засудить баллотировавшегося в Госдуму стилиста Зверева

фото ЗакС политика Бурятский избирком решил засудить баллотировавшегося в Госдуму стилиста Зверева

Избирательная комиссия в Бурятии обратилась с иском в суд с намерением привлечь к ответственности стилиста Сергея Зверева, который минувшей осенью баллотировался в Государственную думу, пишет Baikal Daily.

Как полагают в избиркоме, деятель моды слишком поздно сдал свой финансовый отчёт о выборах. За данное нарушение ему может грозить штраф до 25 тысяч рублей.

Зверев, в свою очередь, заверяет, что все финансовые документы сдал вовремя: "У меня все доказательства и чеки с почты со штампами". 

Напомним, впервые о намерении баллотироваться в Госдуму Зверев упомянул в конце ноября 2020 года. За год до этого, в конце 2019-го, он активно протестовал против строительства завода на Байкале и выходил в пикеты на Красную площадь. За эту акцию его оштрафовали на 15 тысяч рублей. 

В итоге стилист пошёл на выборы от партии "Зелёные", но проиграл представителю "Единой России".

Фото: Сергей Зверев / Instagram


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