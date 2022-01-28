В Белоруссии задержали россиянку, попавшую на обложку "КП" на фоне протестов

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали гражданку РФ Веру Цвикевич, которая в ходе протестов в республике попала на обложку местной газеты "Комсомольская правда".

По информации правозащитного центра "Вясна", Цвикевич инкриминируют нарушение статьи 342 УК Белоруссии — "Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них".

На фотографии россиянка позирует на фоне силовиков и колючей проволоки, которая окружает мемориал Стела.

Ранее, напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят на делами россиян, задержанных в Белоруссии.

Отметим, что один из наиболее громких случаев политических дел против граждан — преследование Софьи Сапеги, для задержания которой белорусским властям под предлогом якобы имеющейся террористической угрозы потребовалось принудительно сажать самолет. Ей вменяют сразу несколько уголовных статей, каждое из обвинений связано с её протестной активностью в 2020 году на фоне скандально выигранных Александром Лукашенко выборов.