После публикаций о спецзавозе мусора для съёмок клипа Шнуров признал наличие "неправды" в нём

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров покаялся: в резонансном клипе "Пока так", повествующем о мусорном коллапсе в Петербурге, действительно присутствует элемент лжи.

Днём ранее, 28 января, "Фонтанка" опубликовала видео, в котором утверждается, что для съёмки клипа в один из городских дворов специально привезли мешки с мусором и "картинно" разложили их вокруг помойки, где якобы происходило действо.

Шнуров признал, что на съёмках и правда вынужден был слукавить.

"Да, в том самом клипе „Пока так" есть неправда. Дело в том, что я совсем не умею играть на трубе, а только делаю вид. Да и записал песню накануне съёмок, а в кадре только открываю рот. Но это никак не отменяет *******, творящегося в нашем городе", — уведомил он свою аудиторию в Instagram.

Напомним, 25 января Шнуров выпустил очередной, третий по счёту, клип, внимание в котором акцентировано на гололёде и сопутствующих травмах людей. Первым злободневным опусом Шнурова стала песня "Пока так", после чего вышла "Покаянная". На данный момент финальным творением исполнителя является клип о Fan ID.