ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:12

Путин поручил до 1 мая изучить возможность исключения лиц из реестра иноагентов

фото ЗакС политика Путин поручил до 1 мая изучить возможность исключения лиц из реестра иноагентов

В субботу, 29 января, Владимир Путин провёл рабочую встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека и сделал ряд поручений, выполнить которые необходимо лета. Поставленные задачи перечисляются на сайте Кремля.

Так, до 1 мая уполномоченным органам следует усовершенствовать механизмы регистрации, пенсионного обеспечения и получения медицинской помощи лицами, не имеющими постоянного места жительства.

Кроме того, необходимо вынести на общественное суждение предложения о расширении сети исправительных центров, а также создать большее количество рабочих мест для лиц, которым присуждены обязательные работы.

Также президент поручил до 1 июня изучить возможность создания реестра, куда бы вносился "токсичный контент", разрушающий психику несовершеннолетних.

До 1 июля должен быть рассмотрен проект законотворческой инициативы, предполагающей введение уголовной ответственности за пытки.

Наконец, до 1 мая следует проанализировать возможность исключения лиц из списка НКО и СМИ-иноагентов.

Добавим, рабочая группа Заксобрания Петербурга намерена внести в Госдуму предложения по закону о СМИ-иноагентах от своего имени.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама