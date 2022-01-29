Путин поручил до 1 мая изучить возможность исключения лиц из реестра иноагентов

В субботу, 29 января, Владимир Путин провёл рабочую встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека и сделал ряд поручений, выполнить которые необходимо лета. Поставленные задачи перечисляются на сайте Кремля.

Так, до 1 мая уполномоченным органам следует усовершенствовать механизмы регистрации, пенсионного обеспечения и получения медицинской помощи лицами, не имеющими постоянного места жительства.

Кроме того, необходимо вынести на общественное суждение предложения о расширении сети исправительных центров, а также создать большее количество рабочих мест для лиц, которым присуждены обязательные работы.

Также президент поручил до 1 июня изучить возможность создания реестра, куда бы вносился "токсичный контент", разрушающий психику несовершеннолетних.

До 1 июля должен быть рассмотрен проект законотворческой инициативы, предполагающей введение уголовной ответственности за пытки.

Наконец, до 1 мая следует проанализировать возможность исключения лиц из списка НКО и СМИ-иноагентов.

Добавим, рабочая группа Заксобрания Петербурга намерена внести в Госдуму предложения по закону о СМИ-иноагентах от своего имени.