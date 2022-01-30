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Новости 15:41

Из-за метели городские автобусы в Петербурге поменяли трассу движения

фото ЗакС политика Из-за метели городские автобусы в Петербурге поменяли трассу движения

Сильные снегопады, вновь обрушившиеся на Петербург 29 января и утром 30 января, привели к вынужденному изменению движения автобусов. Как сообщила государственная компания "Организатор перевозок", схему движения пришлось перестроить на маршрутах №№ 144, 145, 145а, 165 (все они обслуживают Красносельский район). В свою очередь, непогода также заставила компанию-перевозчика заметно сократить трассу, по которой курсирует автобус № 682, соединяющий Петродворцовый район с Ленобластью.

Очередному циклону, создающему транспортный коллапс и сложности для коммунальных служб, синоптики дали имя "Надя".

Отметим, что наваливший накануне снег не дал судье, прокурору, секретарю и конвою своевременно попасть в здание Колпинского районного суда, где на 30 января было назначено заседание. Спустя час проблему удалось решить.


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