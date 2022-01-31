В Кирове запретили митинг в поддержку Навального из-за внесения его в список экстремистов и террористов

Сторонники оппозиционера Алексея Навального в Кирове не смогли добиться от органов власти разрешения на митинг в его поддержку. На этот раз формальной причиной отказа стали уже не противоэпидемические ограничения, а факт внесения политика в список экстремистов и террористов. Об этом пишет региональное издание "7х7".

После отказа мэрии организаторы попытались добиться успеха в суде, который постановил следующее: "мероприятие в поддержку лица, в отношении которого имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, недопустимо".

Это решение активисты тоже намереваются оспорить. Акцию они хотели приурочить к годовщине прошлогодней всероссийской демонстрации против ареста оппозиционера, вернувшегося в Россию после отравления, на которой задержали беспрецедентное число людей (более пяти тысяч).