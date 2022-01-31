Потехина: Новые COVID-ограничения для детей не коснутся итоговых сочинений, олимпиады, чемпионата WorldSkills

Курирующая образовательную сферу петербургский вице-губернатор Ирина Потехина сообщила, что обновлённые детские COVID-ограничения не коснутся некоторых категорий учащихся. Уточнения приведены на станице чиновницы "ВКонтакте".

Так, по её словам, исключение будет сделано для итогового сочинения в 11 классах, которое будет проведено в очном формате согласно графику 2 февраля.

Кроме того, ограничения не коснутся петербургского этапа всероссийской олимпиады, в которой задействованы порядка 1,5 тысяч школьников-победителей предыдущих её этапов.

Наконец, заключила Потехина, согласно всем антиковидным правилам будет проведён региональный этап чемпионата WorldSkills.

"Мои подписчики знают: я всегда выступала последовательным сторонником очного обучения. И всегда - вместе с коллегами-педагогами - искала любые возможности для сохранения обычного "контактного" взаимодействия учителя с учениками. Но пандемия развивается таким образом, что без разрыва контактов сегодня не обойтись", - высказалась по случаю Потехина.

Добавим, о новых "детских" ковидных ограничениях стало известно ранее в понедельник, 31 января. Среди прочего, ученики 7-11 классов переводятся на дистант.