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Новости 12:33

Суд запретил адвокатам Ивана Сафронова делать выписки из его дела о госизмене

фото ЗакС политика Суд запретил адвокатам Ивана Сафронова делать выписки из его дела о госизмене

Лефортовский райсуд Москвы счёл обоснованным решение следователя ФСБ, запретившего адвокатам экс-журналиста Ивана Сафронова делать выписки из 20 томов его уголовного дела о государственной измене, делится "Коммерсант".

Некоторое время назад ведущий дело следователь ФСБ Александр Чабан заявил, что не разрешает адвокатам Сафронова выписывать из материалов даже те моменты, которые не представляют собой гостайны. Юристы отмечают, что таким образом их заставляют только по памяти изучать документы, содержащиеся в деле Сафронова. 2 февраля они попытались оспорить в суде следовательское "табу".

"Как можно в таких условиях говорить о полноценной защите доверителя и построении определенной стратегии?" — выразили протест адвокаты экс-журналиста.

"Ъ" пишет, что судья несколько раз отодвигала рассмотрение данного вопроса, поскольку следствие и прокуратура "не могли внятно объяснить свои запреты и соотнести их с нормами права". Запрет в итоге всё же признан легитимным.

Напомним, ранее защите Сафронова дали время до 11 февраля ознакомиться с делом, в котором более 10 тысяч страниц.

Сафронова задержали в июле 2020 года. Как полагают следователи, он якобы передал в 2017 году чешским спецслужбам секретную информацию об обороне и безопасности России. Спецслужбы считают "вербовщиком" чеха Мартина Лариша. Сафронов рассказывал, что тот является его приятелем и коллегой, с которым они обсуждали международные отношения и политику, "как правило, за кружкой пива" и для информационного агентства которого он писал материалы.

В ноябре сообщалось, что расследование дела экс-журналиста завершено. Выяснилось, что в его деле появился новый эпизод: якобы Сафронов в 2015 году передал политологу Демури Воронину сведения о деятельности войск РФ в Сирии, а тот передал информацию сотрудникам Цюрихского университета Швейцарии и правоохранителям Германии. Воронин также арестован по подозрению в госизмене.

Фото: Иван Сафронов / Facebook


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