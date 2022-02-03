ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:34

Две тысячи студентов и ординаторов в Петербурге помогают в лечении коронавирусных больных

фото ЗакС политика Две тысячи студентов и ординаторов в Петербурге помогают в лечении коронавирусных больных

Из-за продолжающего роста заболеваемости и числа COVID-госпитализаций в  Петербурге чиновникам удалось привлечь к работе с коронавирусными больными уже около двух тысяч студентов и ординаторов медицинских образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева, который характеризует нагрузку на амбулаторное звено в системе городского здравоохранения как колоссальную.

На сегодняшний день профессиональным медикам помогают справиться с нагрузкой 747 студентов медвузов, 928 студентов выпускных курсов медколледжей и 338 ординаторов. В основном они исполняют вспомогательные функции: совершают и принимают телефонные звонки, участвуют в работе регистратур при поликлиниках.

Напомним, что 3 февраля в городе был побит очередной антирекорд и по числу выявленных случаев коронавируса (21 234), и по числу COVID-госпитализаций (885).


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама