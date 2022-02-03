Две тысячи студентов и ординаторов в Петербурге помогают в лечении коронавирусных больных

Из-за продолжающего роста заболеваемости и числа COVID-госпитализаций в Петербурге чиновникам удалось привлечь к работе с коронавирусными больными уже около двух тысяч студентов и ординаторов медицинских образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева, который характеризует нагрузку на амбулаторное звено в системе городского здравоохранения как колоссальную.

На сегодняшний день профессиональным медикам помогают справиться с нагрузкой 747 студентов медвузов, 928 студентов выпускных курсов медколледжей и 338 ординаторов. В основном они исполняют вспомогательные функции: совершают и принимают телефонные звонки, участвуют в работе регистратур при поликлиниках.

Напомним, что 3 февраля в городе был побит очередной антирекорд и по числу выявленных случаев коронавируса (21 234), и по числу COVID-госпитализаций (885).