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Новости 16:46

РФ прекратит вещание Deutsche Welle на своей территории и закроет корпункт канала

фото ЗакС политика РФ прекратит вещание Deutsche Welle на своей территории и закроет корпункт канала

Российский МИД объявил через свою пресс-службу о прекращении вещания и деятельности немецкого телеканала Deutsche Welle на территории РФ. В Москве также закроют корпункт канала, а аккредитации сотрудников российского бюро DW аннулируют. Наконец, внешнеполитическое ведомство пообещало добиваться признания немецкоязычного СМИ иностранным агентом и сформировать перечень "представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания "RT DE" и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации".

Целый комплекс мер, оъявленных 3 февраля, объясняется несправедливыми, с точки зрения чиновников, решениями противоположной стороны относительно немецкоязычного канала RT DE, вещание которого ранее было запрещено в ФРГ. С RT DE власти Германии поступили таким образом из-за обнаруженных ими систематических фейках о коронавирусе на канале.

Минувшей осенью официальные российские лица грозились заблокировать весь YouTube на своей территории, если страницы немецкой редакции RT на видеохостинге не будут восстановлены.


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