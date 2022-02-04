"Учись, Беглов": В Петербурге к решению проблем с наледью подключили автокран

Петербургские коммунальщики придумали ещё один способ борьбы с сосульками и наледью на крышах. Видео с нестандартным решением проблемы опубликовал пользователь "ВКонтакте" в паблике "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Так, 4 февраля в сообществе была размещена видеозапись, на которой автокран расправляется с сосульками, висящими на промышленном здании.

"Строители приходят на помощь коммунальщикам. Учись, Беглов", — иронизирует автор видео, добавляя, что после применения подобной технологии зданию может понадобиться новая кровля.

Отметим, что нынешней зимой, богатой на осадки, коммунальщики уже пробовали различные оригинальные способы борьбы с наледью: к примеру, жители одного из домов запечатлели, как с сосульками борются при помощи чугунного утюга, привязанного к верёвке.

Добавим также, снежные проблемы Северной столицы нашли отражение в песнях: к примеру, лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров не так давно выпустил клип "Одна нога", посвящённый падениям горожан на обледенелых улицах.

Фото: скриншот видео / "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"