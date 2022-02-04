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Новости 18:11

Суд повторно изучит жалобу адвокатов Сафронова на запрет делать выписки из его дела

фото ЗакС политика Суд повторно изучит жалобу адвокатов Сафронова на запрет делать выписки из его дела

В Москве суд вновь ознакомится с жалобой адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова на запрет делать выписки из его дела о государственной измене, делится "Эхо Москвы".

Защитники экс-журналиста уверены, что это "хорошая новость", так как в ходе повторного рассмотрения жалобы судья может заявить о незаконности решения следования ФСБ Александра Чабана, наложившего вето. 

2 февраля суд счёл законным запрет за выписки из документов разбирательства.

Адвокаты Сафронова, а также ему самому предстоит изучить 10 тысяч страниц в деле, 40 CD-дисков, 4 флеш-карты и другие материалы дела в срок до 11 февраля.

Напомним, в деле Сафронова два эпизода: по версии СК, он мог передавать чешским спецслужбам, а также сотрудникам Цюрихского университета Швейцарии и правоохранителям Германии, некие документы о российской обороне.


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