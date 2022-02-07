"Поступил как настоящий лидер": Резник поддержал Яшина, требующего отставки Кадырова

Пребывающий под домашним арестом бывший депутат петербургского Заксобрания Максим Резник поддержал столичного муниципала Илью Яшина, который ранее запустил петицию с требованием отставки Рамзана Кадырова с поста главы Чечни.

"Илья же поступил как настоящий лидер. Не "нацлидер", который всё гребёт ПОД себя. А Лидер - который берёт НА себя и ответственность, и большие риски. Запуск Яшиным петиции за отставку беспредельщика Кадырова - очень храбрый поступок. И очень правильный. Храбр не тот, кто не боится. Не боятся только глупые. Храбр тот, кто преодолевает свой страх (авторский стиль изложения сохранён. - Прим. ред.)", - обращается Резник к публике из своего телеграм-канала.

Напомним, Яшин создал петицию с требованием увольнения Кадырова с должности 7 февраля. Документ он сопроводил видеообращением, адресованным главе Чечни, в котором указал на необходимость соблюдения региональными начальниками Конституции РФ и на недопустимость угроз в адрес политических оппонентов, правозащитников и журналистов.

В Кремле петицию не восприняли всерьёз, заявив об "обезличенном голосовании".

Поводом для выступления Яшина послужила резонансная история с насильственным задержанием жены экс-федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, которую вывезли сотрудники полиции Чечни из Нижнего Новгорода. В республике страдающую диабетом женщину отправили в СИЗО якобы за нападение на правоохранителя.

В начале февраля высшие чеченские лица, а также депутат Госдумы Адам Делимханов начали публично угрожать членам семьи Янгулбаева. Неоднозначные предостережения звучали также также в адрес правозащитников и журналистов.