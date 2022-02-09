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Новости 13:50

Беглов поручил "принять меры" к управляющей компании после падения снега на ребенка

фото ЗакС политика Беглов поручил "принять меры" к управляющей компании после падения снега на ребенка

Губернатор Петербурга Александр Беглов проинспектировал днем 8 февраля Центральный район. Чиновник встретился с врио главы района Еленой Федоровой и выслушал ее рассказ об инциденте с падением снега на полуторогодовалого ребенка на 4-й Советской улице. В ответ он поручил оказать семье пострадавшего необходимую помощь и "принять меры" к управляющей компании, отвечающей за здание.

По словам Федоровой, к настоящему времени в Центральном районе снег убран в 1 250 дворах, что примерно соответствует 1/12 от общего количества дворовых территорий в Петербурге. Кроме того, наледь убрана с крыш 1 713 исторических зданий со сложной кровлей. Беглов потребовал привлечь дополнительные силы к расчистке кровель, над которой уже трудятся промышленные альпинисты и специально подготовленные сотрудники.

В целом же по итогам объезда губернатор поручил главам районов усилить взаимодействие с муниципалитетами, управляющими компаниями и собственниками зданий и территорий, чтобы привлечь их к уборке крыш и дворов.

Отметим, что ранее жилищный комитет заявил, что к 6 февраля были "полностью очищены" 9 305 дворов — это соответствует 58 % от их общего количества. В отстающих оказались Невский, Красногвардейский и Московский районы.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга


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