Пивоваров потребовал от Минюста исключить "Открытый Петербург"* из списка НКО-иноагентов

Политик Андрей Пивоваров направил в министерство юстиции письмо с просьбой исключить организацию "Открытый Петербурга"* из перечня НКО - иностранных агентов, сообщается в Twitter-аккаунте Пивоварова. Он является руководителем организации и с лета 2021 года находится в СИЗО Краснодара. В аккаунте отмечается, что "Открытый Петербург"* уже год не получал никакие иностранные средства - это одна из возможных причин исключения из реестра иноагентов:

"Так вот у "Открытого Петербурга"* никаких переводов иностранного происхождения, да и вообще поступлений на счёт за последний год не было. А я почти весь последний год так вообще провел в СИЗО. Я требую исключить "Открытый Петербург"* из перечня "врагов народа", коим стал сейчас список "иноагентов". А этот позорный закон как дискриминирующий должен быть в принципе отменён!".

Ранее организация находилась в стадии ликвидации. Но Минюст отказал в этом "Открытому Петербургу"*, рассказала ЗАКС.Ру адвокат Анастасия Буракова. Она напомнила, что недавно Минюст исключил из списка НКО-иноагентов одну кубанскую экологическую организацию - "Открытый Петербург"* решил воспользоваться этим прецедентом.

- Решили, что может быть в Минюстре что-то поменялось, и они решили соблюдать закон. <...> Минюст проводит проверку, самостоятельно запрашивает данные по счетам и, если организация действительно не получала иностранного финансирования в предыдущий год, то должна исключить из реестра, - рассказала Буракова.

Ранее Минюст штрафовал Пивоварова и саму организацию за якобы не предоставление обязательной отчетности или пропуск сроков по ней. Оспорить штрафы не удалось, уточнила Буракова.

Напомним, Минюст внес "Открытый Петербург"* в список НКО-иностранных агентов в декабре 2020 года. Пивоваров тогда сообщил, что обо всем узнал от журналистов.

* Организация "Открытый Петербург" внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов

София Саттарова