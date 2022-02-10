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Новости 19:20

Дополнительные хранилища снега появились в Петергофе и Кронштадте

фото ЗакС политика Дополнительные хранилища снега появились в Петергофе и Кронштадте

В Петербурге заработали две новые площадки для временного хранения снега, сообщает 10 февраля администрация города. Пункты вывоза появились на территории Кронштадта и Петергофа, их открытие должно обеспечить более оперативный вывоз снежных масс.

По сообщению администрации, сильные снегопады перегрузили 18 стационарных снегоплавильных и снегоприемных пунктов города. Часть из них полностью заполнена, прочие работают на пределе возможностей. Чтобы разгрузить их, в строй вводят временные пункты для хранения снежных масс. Такие площадки были созданы заранее, их адреса были согласованы еще при подготовке к зимнему периоду, утверждают чиновники.

К началу 2022 года в Петербурге работали семь временных площадок. С учетом новых, их количество выросло до девяти. При необходимости могут быть открыты и другие, сообщают в Смольном.

Между тем, сегодня стало известно о продлении срока задержания на 72 часа четверым фигурантам "снежного дела", взятым после обысков по уголовным делам об уборке Петербурге от снега. По версии следствия, они похитили более одного миллиона рублей на контрактах по уборке тротуаров в Василеостровском районе.


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