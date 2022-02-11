На заседании по иску Тихоновой показали, как по ночам в избиркомах двигали сейфы

В Красносельском районном суде Петербурга 11 февраля прошло очередное заседание по иску кандидатки "Справедливой России – За правду" Надежды Тихоновой об отмене итогов выборов депутатов Государственной думы в 212-м округе. Она пытается оспорить итоги голосования на 14 участках. Тихонова утверждает, что на некоторых участках в ночное время присутствовали неизвестные, которые могли участвовать в фальсификациях.

На заседании 11 февраля в суде выслушали показания члена ТИК № 46 с правом совещательного голоса Алину Давыдову. В суде также изучили записи с видеокамер с участков, где Тихонова пытается отменить итоги выборов из-за подозрительных посетителей, которые в ночное время посещали помещение для голосования.

Давыдова все три дня выборов следила за ходом голосования на нескольких участках. Большую часть времени она провела на участке № 1088, где присутствовала 18 и 19 сентября. В суде она заявила, что бюллетени на этом участке хранились вне помещения для голосования. Якобы председатель УИК в ночь с субботы на воскресенье отказалась убирать сейф-пакеты в сейфы, поскольку считала, что они могут порваться. На ночь пакеты оставляли в другом помещении, которое, скорее всего, располагалось за границами участка. Она рассказала, что сейфы использовали для хранения бюллетеней с надомного голосования. Представитель УИК в суде Михаил Гайдеек (глава ТИК № 61) уточнил, что бюллетеней с надомного голосования практически не было — проголосовать из дома на участке № 1088 решили только трое избирателей (что соответствует данным ГАС "Выборы"). К тому же, они голосовали лишь в последний день. В разговоре с ЗАКС.Ру представитель избранного депутата Александра Тетердинко, привлеченного в качестве заинтересованного лица, Светлана Москалева предположила, что в сейфах все же хранились бюллетени с первого дня голосования — 18 сентября на участке было немного людей.

Давыдова подала жалобу председателю УИК, в которой просила объяснить, почему запечатанные бюллетени хранились не в сейфах. Ответа она не получила.

После закрытия участка 19 сентября Давыдова и другие присутствующие заметили, что как минимум один из сейф-пакетов, который хранился в неположенном месте, имел признаки вскрытия. По ее словам, подозрения появились и у члена Центризбиркома, который также присутствовал на участке в ту ночь. Выяснять, была ли нарушена целостность пакета, пришлось следственной группе. После силовиков участок посетил сам Тетердинко, который хотел мотивировать членов комиссии скорее начинать подсчет голосов.

- Он сказал, что за этот сейф-пакет [который изучали следователи] борьбы нет, бог ты с ним, пускай его опечатывают и делают все что угодно, производят действия. Давайте перейдем к тем, которые тут у нас [остальным сейф-пакетам], давайте их быстрей вскрывать. Председатель УИК говорит, что тут есть девушка, которая против [Давыдова]. Крики, ор. Быстро все открывайте. И мы процедурно не соблюдаем все сравнения и все акты с нумерацией сейф-пакетов. Все это дело мы очень быстро вскрываем. Даже не было времени условно посмотреть, а был ли там тоже какой-то взлом. Это было молниеносно. Он кричал, орал, настаивал, что все уже давно посчитались, - рассказала Давыдова на заседании.

Давыдова также сообщила, что председатель комиссии Светлана Лутченкова в одну из ночей в период выборов приходила в школу, в которой располагался участок (она работает учителем в этом учреждении), не предупредив об этом остальных членов УИК. По словам Давыдовой, кабинет главы участковой комиссии находился напротив помещения, где хранились сейф-пакеты. Впрочем, претензий к сохранности помещений у Давыдовой нет. Бумажная пломба, на которой расписывались все желающие при закрытии, по ее словам, на следующий день казалась нетронутой. Однако в ходе заседания она отметила, что полоска была приклеена на клей-карандаш, который не может обеспечить полную сохранность.

В суде также изучили видеозаписи с девяти участков, на которых Тихонова подозревает фальсификации в ночное время. На некоторых из них неизвестные люди в форме "Ростелекома" появляются на участке и передвигают сейфы за пределы обзора камеры. Таких "ночных гостей" заметили на участках № 1101 и № 1102. Сперва неизвестный в куртке с надписью "Ростелеком", медицинской маске и кепке передвигал сейфы из поля зрения камер, а через несколько минут вернул их обратно. На участке № 1162 посторонний вошел в помещение через опечатанную ранее дверь, поставил стремянку и выключил видеокамеры. А на участке № 1163 за ночь урны для бюллетеней, которые стояли вплотную к сейфам, изменили свое расположение. Записи с камер в ночной промежуток отсутствуют. Похожие перемещения предметов заметили и на участке № 1087.

В конце заседания представитель Тихоновой Иван Попов ходатайствовал о приобщении к материалам дела распечатки новости "Интерфакса" от 19 сентября о том, что в Петербурге ТИК № 42 на трех участках признала бюллетени недействительными из-за проблем с видеонаблюдением и перемещением сейфов. В заметке приведены слова члена Горизбиркома Олега Зацепы. Попов назвал это "очень хорошей и грамотной юридической позицией", которая подтверждает его доводы о том, что перемещения сейфов и проблемы с видеозаписью на участках могут стать причиной для признания бюллетеней недействительными.

"Буквально сегодня территориальная избирательная комиссия № 42 приняла решение предписать участковым комиссиям на трех участках признать недействительными, к сожалению, бюллетени, которые хранились в сейф-пакетах, потому что были нарушены условия хранения: сейфы были перемещены и некоторое время находились без видеонаблюдения", - приводит слова члена ГИК "Интерфакс".

Представитель УИК Михаил Гайдеек заявил, что это нельзя считать заключением эксперта в понимании судопроизводства. На заседаниях по оспариванию итогов голосования Зацепа представляет территориальные избиркомы.

Сам Зацепа подтвердил, что общался с изданием, но отметил, что не выражал какой-либо позиции по вопросу перемещения сейфов на участке.

- Я просто констатировал факт того, что ТИК № 42 предписала нижестоящим участковым комиссиям признать недействительными бюллетени, содержащиеся в сейф-пакетах по причине того, что эти сейф-пакеты хранились не в помещении для голосования. Я не утверждаю, что ТИК № 42 права в этом решении, - ответил Зацепа.

Несмотря на возражения некоторых участников процесса и прокурора, судья согласился приобщить новость "Интерфакса".

Следующее заседание назначили на 25 февраля. На нем заслушают показания свидетеля, который не мог присутствовать в суде ранее из-за болезни. Кроме того, представитель Тихоновой снова попытается отправить запрос в Следственный комитет, чтобы узнать результат следственных действий на участке № 1088.

Напомним, по итогам выборов в 212-м округе в Госдуму избрался единоросс Александр Тетердинко. По данным ГАС "Выборы", за него проголосовали 40406 человек. Второе место в округе заняла Тихонова — кандидат от "Единой России" обогнал ее всего лишь на 1209 голосов. Она также пыталась признать недействительными итоги выборов и на нескольких участках в Кировском районе, но проиграла в судах.

Константин Леньков