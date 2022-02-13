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В Петербурге растет число коронавирусных больных в стационарах

фото ЗакС политика В Петербурге растет число коронавирусных больных в стационарах

Пресс-служба Смольного выпустила новый информационный бюллетень, в котором указаны основные показатели пандемии коронавируса в городе, полученные от разных ведомств. Согласно данным на 13 февраля, за сутки снизилось число поступивших в стационары больных с признаками коронавируса и пневмонии – 628 вместо 742 накануне. В реанимационных отделениях лежат 630 пациентов (накануне – 617), к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 323 человека (вместо 311 накануне).

Инфекционный коечный фонд составляет 10 039 мест. Всего в стационарах с пневмониями и коронавирусом лежат 8 657 пациентов (накануне было 8516).

На карантине находятся 257 граждан (накануне их было 630), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 158 988 петербуржцев. Людей, борющихся с инфекцией в амбулаторных условиях, насчитывается 158 138. Неизрасходованный запас вакцины от коронавируса в городе составляет 674 304 дозы.

Отметим, что в городе 13 февраля истекает срок действия запрета на посещение детьми зрелищных и культурных мероприятий, а также различных секций и кружков. За последние сутки несовершеннолетним сделали 142 инъекции против COVID-19.

Накануне вечером глава комздрава Дмитрий Лисовец заявил об улучшении эпидемической динамики и о том, что город прошел пик пятой волны пандемии.


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