Работу общепита и развлекательных заведений в Петербурге продлили до двух часов ночи

Петербургский губернатор Александр Беглов утвердил новые коррективы, внесенные в противоэпидемическое постановление Смольного №121.

Начиная с понедельника 21 февраля нескольким типам предприятий, у которых имеется QR-код коллективного иммунитета, разрешается продлить свою работу с 23 часов до 2 часов ночи. Послабления коснутся всех видов заведений общепита, цирков, аттракционов, кинотеатров, аквапарков, ледовых катков. На ночные клубы и дискотеки это не распространяется: им по-прежнему нельзя принимать гостей.

Кроме того, обладателям QR-кодов, полученных из-за высокого уровня антител к инфекции, с понедельника позволено посещать магазины и торговые центры, кафе и бары, музеи и театры, санатории и дома отдыха, спортивные и культурно-зрелищные события, а также церемонии бракосочетания.