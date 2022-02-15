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Новости 14:09

Вишневский призвал Беглова сделать бесплатными тесты на антитела

фото ЗакС политика Вишневский призвал Беглова сделать бесплатными тесты на антитела

Депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко") обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой обеспечить горожанам бесплатные тесты на антитела к коронавирусу. Об этом парламентарий сообщил 15 февраля в своем Telegram-канале.

В запросе Вишневский указывает, что средняя стоимость исследования на наличие иммуноглобулина IgG составляет от 750 до 900 рублей. Депутат указал, что уже поднимал этот вопрос 10 февраля на заседании комиссии ЗакСа по социальной политике и здравоохранению, но безуспешно. По словам народного избранника, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец ответил тогда, что свободное тестирование не предусмотрено в территориальной программе оказания горожанам бесплатной медпомощи.

"Полагаю, что если правительство Санкт-Петербурга ставит наличие QR-кодов условием допуска граждан во многие публичные места и на мероприятия, <...> оно обязано обеспечить гражданам возможность бесплатного проведения соответствующих исследований", — написал в запросе Беглову Вишневский.

Напомним, накануне Александр Беглов назвал ситуацию с коронавирусом в Петербурге "напряженной, но контролируемой". Утром 15 февраля стало известно о смягчении ряда антиковидных ограничений. В частности, с 21 февраля общепиту и части досуговых учреждений разрешат работать до двух часов ночи.


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