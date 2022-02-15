Вишневский раскритиковал обращение Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что принятие Государственной думой постановления об обращении к президенту России Владимиру Путина с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР - это "грубейшее нарушение Минских соглашений". В них четко написано о территориальной целостности Украины, пояснил парламентарий. Вишневский считает, что принятие постановления - шаг к обострению конфликта между сторонами.

- Это шаг к обострению кризиса, совершенно очевидный. Только так его и надо расценивать. <...> Мне представляется, что они выражают, конечно, глубинное намерение российских властей. О них предложено сообщить именно коммунистам и предложено принять Госдуме может быть для того, чтобы потом Владимир Владимирович предстал миротворцем и сказал, что он всё понимает, чувства разделяет, но пока не время. То есть, вполне возможно, что это такая двухходовка разыгрывается, - предположил депутат.

По его мнению, если ДНР и ЛНР все же признают независимыми, то можно забыть само словосочетание "Минские соглашение". Вишневский считает, что принятие постановления приведет к еще большему ухудшению экономической ситуации в России.

- Чем больше обостряется ситуация, тем выше инфляция, тем ниже падает рубль, тем меньше экономические связи с другими странами, тем больше опасность новых санкций. Это все отразится на уровне жизни наших граждан, - сказал депутат.

Он отметил, что первое постановление с обращением к президенту внесли представители партии КПРФ.

- Хочется даже не спросить, а просто еще раз напомнить тем, кто "умно" голосовал за коммунистов как за якобы альтернативу единороссам: "Не говорите, что вас не предупреждали. Вас предупреждали, что всё это партии власти только в разных костюмах", - добавил Вишневский.

Ранее 15 февраля Государственная дума решила обратиться к президенту Путину с предложением признать независимыми Луганскую и Донецкую народные республики. Соответствующие постановления внесли представители фракций КПРФ и "Единой России".

София Саттарова