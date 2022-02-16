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Новости 10:57

Суд в Москве отправил в СИЗО мужчину, жившего рядом с космодромом в Плесецке, по делу о госизмене

фото ЗакС политика Суд в Москве отправил в СИЗО мужчину, жившего рядом с космодромом в Плесецке, по делу о госизмене

В Москве Лефортовский райсуд поместил в СИЗО жителя Архангельской области, обитавшего рядом с космодромом в Плесецке, в рамках уголовного дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ), делится "Интерфакс".

"В отношении Намазова Ровшана Намаз оглы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 11 апреля 2022 года", - отчитались в суде.

Напомним, о возбуждении дела в отношении Намазова стало известно днём ранее, 15 февраля. В рамках обозначенной статьи мужчине может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы. Фабула дела не раскрывается.


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