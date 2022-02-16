"Росатому" вновь понадобилась продукция с Лаврентием Берией

Входящая в "Росатом" структура — ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" — приобрёл 15 чугунных бюстов главы НКВД СССР Лаврентия Берии, активно принимавшего участие в сталинских репрессиях. Внимание на закупку обратил телегам-канал "ЧТД".

Бюсты структуре нужны в качестве сувениров: подрядчик должен был поставить их в подарочной упаковке или завёрнутыми в бархат. Размер каждого заказанного изделия — 17,5 сантиметров.

"Национальный оператор" заключил контракт на поставку ещё в конце декабря 2021 года. Стоимость подряда составила 1,4 млн рублей.

В прошлом году "Росатом" заказывал фигуры Берии для установки в павильоне "Атомная энергия" на ВДНХ в Москве.

Фото: Telegram-канал "ЧТД"