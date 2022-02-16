В центре Петербурга расклеили листовки в поддержку осуждённого канского подростка Никиты Уварова

На центральных улицах Петербурга появились листовки в поддержку 16-летнего канского подростка Никиты Уварова, который ранее получил реальный срок заключения за намерение взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft, делится Znak.com.

Корреспондент издания увидел небольшие плакаты возле станции метро "Адмиралтейская" и у Заксобрания города.

На одной из листовок имеется цитата Алексея Навального, сравнивавшего дело канских юношей с делом "Сети"*.

Напомним, 11 февраля на Невском проспекте появился баннер в поддержку юных фигурантов обозначенного разбирательства. На растяжке были написаны следующие слова: "Ребёнок в тюрьме за игру в Майнкрафт. Свободу Уварову".

Суд вынес приговоры троим школьникам из Канска 10 февраля. 16-летний Уваров получил 5 лет тюрьмы, остальные — условные сроки. Уварову инкриминировали статью 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности").

*Организация "Сеть" признана террористической и запрещена в РФ

Фото: Алина Ампелонская / Znak.com